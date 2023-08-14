



Британские волонтеры были подвергнуты пыткам и казнены россиянами в Украине

Пара британских волонтеров, убитых недалеко от линии фронта в Украине в январе, скорее всего, подверглись пыткам и были казнены российскими войсками или наемниками группы Вагнера, заявила семья одной из жертв.



Согласно Daily Mail, тела 28-летнего Криса Пэрри и 47-летнего Эндрю Бэгшоу, имеющих двойное гражданство Великобритании и Новой Зеландии, были возвращены в Украину в рамках обмена заключенными с Россией в начале этого года, а затем были репатриированы в Великобританию.



Считалось, что они погибли, когда в их машину попал артиллерийский снаряд во время эвакуации мирных жителей из Соледара.



Но родители Эндрю, профессор Филип и Сьюзан Бэгшоу, рассказали новозеландскому изданию Stuff , что вскрытие, проведенное в Великобритании, выявило признаки жестокого обращения и хладнокровной казни, предполагая, что они были взяты в заложники и подвергнуты пыткам, прежде чем быть убитыми.



“Он определенно был застрелен. Возможно, он подвергся насилию. Нам не хочется думать, насколько плохо, но отчет о его вскрытии ужасен”, — сказал его отец.



“В Криса выстрелили дважды, один раз в туловище и один раз в голову”, — заявил он, добавив, что Эндрю постигла та же участь.



Филип отказался сообщить подробности вскрытия.



“Насколько сильно он подвергался насилию, мы, вероятно, никогда не узнаем”, — сказал Филип, добавив, что, работая с украинскими властями, он обнаружил больше доказательств того, что официальное сообщение о гибели его сына в результате артиллерийского обстрела, вероятно, не соответствует действительности.



“Есть множество причин полагать, что у нас нет всей истории ... нет никаких сомнений в том, что его телефон был активирован через пару дней после его исчезновения, что означает, что он был в сознании через два дня после того, как пропал без вести”, - сказал Филип.



По его словам, это “наиболее вероятный сценарий”, когда и его сын, и Крис были похищены группой Вагнера из своей машины помощи.



Филип и Сьюзан сейчас работают с адвокатом и координируют свои действия с украинскими властями для дальнейшего расследования смерти их сына. Филип утверждает, что британский FCDO “тянул время”, когда ему задавали вопросы об обстоятельствах смерти Эндрю и Криса, и придерживался официальной версии о том, что они были убиты в результате артиллерийского удара, несмотря на доказательства обратного.



MailOnline связался с FCDO для комментариев.



Волонтеры на фургоне Mercedes Sprinter помогали доставлять припасы на передовую и эвакуировать людей в безопасное место.



По словам украинской полиции, волонтеры ониКраматорск и направились в соседний город Соледар в начале января, но так и не добрались до места назначения.



