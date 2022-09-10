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Британская разведка: ВСУ готовятся лишить россиян линии поставок на Донбассе | Фото: СБУ
10.09.2022 15:27 Алина Груднева

Британская разведка: ВСУ готовятся лишить россиян линии поставок на Донбассе

Вооруженные силы Украины отрезают российские части под Изюмом и готовятся лишить их линии поставок на Донбассе.

 
Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки.
 
Аналитики напомнили, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге Харьковской области. Украинцы продвинулись на 50 километров вглубь территории, ранее удерживавшейся российскими силами.
 
В британской разведке считают, что россияне были застигнуты врасплох. Сектор удерживался слабо, а украинские части взяли под контроль или оцепили несколько городов.
 
Уточняется, что взятие украинцами Купянска и Изюма - серьезный удар для России, потому через первый - лежат пути снабжения линии фронта на Донбассе.
 
Также утверждается, что при продолжении украинских наступательных операций в Херсоне российский оборонный фронт испытывает давление как на северном, так и на южном флангах.

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