



Британская разведка: возможны ракетные удары по Украине в новогодние праздники

Россия наносит массированные ракетные удары по Украине каждые семь-десять дней. Однако террористы могут попытаться сломить моральный дух населения Украины в период новогодних праздников, пишет Министерство обороны Великобритании в Twitter.



По данным британской разведки, с октября Россия сохраняет общую схему проведения интенсивной волны ударов каждые семь-десять дней. Россия следует этому подходу, пытаясь подавить украинскую систему ПВО.



"Однако существует реальная вероятность того, что Россия сломает этот шаблон, чтобы нанести новый удар в ближайшие дни, чтобы подорвать моральный дух населения Украины в период новогодних праздников", - считают в Минобороны Британии.



По данным опроса КМИС, несмотря на российские обстрелы, разрушающие инфраструктуру и уносящие жизни людей, 86% украинцев ответили, что нужно все равно продолжать вооруженную борьбу, даже если обстрелы продолжатся.