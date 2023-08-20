



Британская разведка: Украина атакует Россию советскими снарядами С-200

Согласно данным британской разведки, Украина использует советские снаряды С-200, в качестве наземных баллистических ракет.



В сводке, опубликованной Минобороны Великобритании, отмечается, что руководство Воздушно-космических сил России находится под сильным давлением по вопросам улучшению ПВО над западной частью страны.





“За последние месяцы спектр угроз, которые хорошо проникают внутрь России, увеличился. Беспилотные летательные аппараты регулярно атакуют Москву”, – пишет ведомство. “Кроме того участились сообщения о том, что ракеты SA-5 GAMMON (ЗРК сверхдальнего радиуса действия С-200) наносят удары по территории России”.



“Это оружие советских времен весом 7,5 тонны и длиной 11 метров снято с вооружения ПВО Украины. Однако теперь оно, очевидно, используется как наземная баллистическая ракета”, – полагают британцы.