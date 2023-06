Британская разведка сообщила об активизации боев в Украине на разных фронтах

За последние 48 часов значительно активизировались бои на многих участках российско-украинского фронта, в том числе на тех, которые в течение нескольких месяцев были относительно спокойными. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.



Как отмечается в сводке, вражда между ЧВК "Вагнер" и Министерством обороны РФ достигла беспрецедентного уровня. Евгений Пригожин впервые заявил, что армия преднамеренно применила силу против подразделений ЧВК. После ссоры вагнеровцы задержали командира бригады российской армии.



По данным британской разведки, большая часть сил ЧВК "Вагнер" уже выведена из Бахмута.



“Поскольку в России не хватает резервных частей, поэтому то, как “Вагнер” будет реагировать на действия Минобороны, станет ключевым фактором конфликта в ближайшие недели”, – отмечают в Минобороны Британии.



Замминистра обороны Украины Анна Маляр 5 июня заявила, что украинские военные переходят к контрнаступательным действиям на некоторых направлениях фронта. Маляр отметила, что эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление. Там украинские бойцы двигаются довольно широким фронтом.

