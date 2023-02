Британская разведка: силы РФ понесли большие потери под Угледаром

Под Угледаром Донецкой области российские морпехи понесли огромные потери, которое командование хочет восполнить мобилизованными.



К такому выводу пришла британская разведка, опираясь на спутниковые снимки.



В частности, в минобороны Британии заметили уничтоженную под Угледаром российскую технику, которая, скорее всего, входила в состав 155-й бригады морской пехоты.



В разведке считают, что российские морпехи выполняли одни из самых сложных тактических задач. Пополнить ряды военных якобы решили мобилизованными. Официального подтверждения данной информации, как ни странно, нет.



"Этот недостаток опыта почти наверняка усиливает склонность российских офицеров к микроменеджменту, что в свою очередь снижает оперативную гибкость. Существует реальная вероятность того, что подразделения 155-й бригады снова будут брошены в новые атаки у Угледара", - сообщает британская разведка.

