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Британская разведка: Россия создает еще одну армию на юге Украины
21.08.2023 11:34 Раиса Вовк

Британская разведка: Россия создает еще одну армию на юге Украины

Россия расширяет свои военные структуры перед лицом реалий военного времени. Создается еще одно новое формирование - 18-я общевойсковая армия. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, формирование, вероятно, будет объединением и усилением других частей, действующих в настоящее время в Херсонской области, включая 22-й армейский корпус, который обычно составляет российский гарнизон в оккупированном Крыму.

По данным британской разведки, новая армия, вероятно, будет состоять в основном из мобилизованного персонала и сосредоточится на оборонительных операциях на юге Украины.

"Россия, вероятно, стремится высвободить более опытные подразделения для ведения боевых действий на ключевых направлениях. Существует реальная возможность того, что это привело к недавней передислокации воздушно-десантных войск из Херсона в Ореховский сектор, где иду ожесточенные бои", - отмечают в Минобороны Британии.
 


Ранее британская разведка сообщала, что Россия начала формировать новые крупные соединения, чтобы усилить свои наземные силы на оккупированной территории Украины. 

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