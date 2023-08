Россия расширяет свои военные структуры перед лицом реалий военного времени. Создается еще одно новое формирование - 18-я общевойсковая армия. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.



Как отмечается в сводке, формирование, вероятно, будет объединением и усилением других частей, действующих в настоящее время в Херсонской области, включая 22-й армейский корпус, который обычно составляет российский гарнизон в оккупированном Крыму.



По данным британской разведки, новая армия, вероятно, будет состоять в основном из мобилизованного персонала и сосредоточится на оборонительных операциях на юге Украины.



"Россия, вероятно, стремится высвободить более опытные подразделения для ведения боевых действий на ключевых направлениях. Существует реальная возможность того, что это привело к недавней передислокации воздушно-десантных войск из Херсона в Ореховский сектор, где иду ожесточенные бои", - отмечают в Минобороны Британии.



Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 21 August 2023



