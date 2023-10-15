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Британская разведка: РФ строит новую железнодорожную линию к Мариуполю
15.10.2023 11:05 Алина Груднева

Британская разведка: РФ строит новую железнодорожную линию к Мариуполю

Россия строит новую железнодорожную линию ко временно оккупированному Мариуполю.

Об этом сообщает британская разведка.

"Россия почти наверняка продолжает поддерживать и совершенствовать свои железнодорожные коммуникации в Украине и строит новую железнодорожную ветку к Мариуполю, что позволит сократить время доставки грузов на Запорожский фронт", - пояснили в британском оборонном ведомстве.

По данным разведки, РФ по ж/д линиям перебрасывает боеприпасы, бронетехнику, топливо и личный состав на территорию Украины. В свою очередь, железнодорожная сеть на оккупированных территориях остается уязвимой перед ВСУ.

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