



Британская разведка: РФ строит новую железнодорожную линию к Мариуполю

Россия строит новую железнодорожную линию ко временно оккупированному Мариуполю.



Об этом сообщает британская разведка.



"Россия почти наверняка продолжает поддерживать и совершенствовать свои железнодорожные коммуникации в Украине и строит новую железнодорожную ветку к Мариуполю, что позволит сократить время доставки грузов на Запорожский фронт", - пояснили в британском оборонном ведомстве.



По данным разведки, РФ по ж/д линиям перебрасывает боеприпасы, бронетехнику, топливо и личный состав на территорию Украины. В свою очередь, железнодорожная сеть на оккупированных территориях остается уязвимой перед ВСУ.