



Британская разведка: РФ провалила кампанию атак против энергосистемы Украины

Россия с 10 октября 2022 года провела более десяти массированных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Их цель заключалась в том, чтобы погрузить Украину в блекаут, что заставило бы украинцев требовать от власти переговоров с Кремлем. Но россияне провалили зимнюю войну против Украины.



Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии о войне в Украине за 8 апреля. Британская разведка констатировала, что России за осень и зиму не удалось довести до коллапса объединенную энергосистему Украины.



Кроме того, в разведке Минобороны Великобритании отмечают, что сейчас Россия фактически свернула эту кампанию.

"Российская кампания с целью нанести серьезный ущерб объединенной энергосистеме Украины зимой 2022 – 2023 годов, вероятнее всего, провалилась. Россия наносила удары с расстояния с октября 2022 года, однако масштабные удары стали реже с начала марта 2023 года. Атаки меньшего масштаба до 25 ракет продолжаются, но оказывают гораздо меньшее влияние на энергосистему", – отмечает разведка.

"Ситуация с электроэнергией в Украине, скорее всего, улучшится с наступлением более теплой погоды. Планировка и подготовка к следующей зиме, верочтно, уже началась", – информирует разведка.