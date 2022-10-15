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Британская разведка раскрыла причины неудач сил РФ в Украине
15.10.2022 17:21 Ольга Белозерова

Британская разведка раскрыла причины неудач сил РФ в Украине

Британская разведка назвала две основные причины, которые лежат в основе неудач российских войск в Украине.

Так, по данным разведки, основными причинами низкой эффективности российских сил остаются повсеместная коррупция и плохая логистика.

 

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