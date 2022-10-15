Британская разведка раскрыла причины неудач сил РФ в Украине
Британская разведка назвала две основные причины, которые лежат в основе неудач российских войск в Украине.
Так, по данным разведки, основными причинами низкой эффективности российских сил остаются повсеместная коррупция и плохая логистика.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 15 October 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 15, 2022
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