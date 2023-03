Паузы между ударами России по Украине значительно увеличились, и тому есть причина – нехватка ракет. Сейчас официальная Москва пытается их накопить критический объем непосредственно с заводов, говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании в Twitter.



В сводке отмечается, что 9 марта 2023 года Россия нанесла не менее 80 ударов ракетами дальнего радиуса действия по критически важной инфраструктуре Украины.



По данным британской разведки, Россия во время атаки использовала крылатые ракеты, ракеты ПВО в роли "земля-земля", иранские дроны-камикадзе и необычно большое количество гиперзвуковых баллистических ракет воздушного базирования



Это была первая крупная волна дальних ударов с 16 февраля и, вероятно, одна из крупнейших с декабря прошлого года, говорится в сообщении. Официальные лица Украины сообщили о гибели не менее 11 мирных жителей.



"Интервал между волнами ударов увеличивается, скорее всего, потому, что России сейчас необходимо накопить критическую массу вновь произведенных ракет непосредственно промышленностью, прежде чем она сможет обеспечить достаточно мощный удар, чтобы убедительно сокрушить украинскую систему ПВО", – отмечают в Минобороны Британии.

