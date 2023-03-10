



Британская разведка: Путину не хватает ракет, отсюда и "паузы"

Паузы между ударами России по Украине значительно увеличились, и тому есть причина – нехватка ракет. Сейчас официальная Москва пытается их накопить критический объем непосредственно с заводов, говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании в Twitter.



В сводке отмечается, что 9 марта 2023 года Россия нанесла не менее 80 ударов ракетами дальнего радиуса действия по критически важной инфраструктуре Украины.



По данным британской разведки, Россия во время атаки использовала крылатые ракеты, ракеты ПВО в роли "земля-земля", иранские дроны-камикадзе и необычно большое количество гиперзвуковых баллистических ракет воздушного базирования



Это была первая крупная волна дальних ударов с 16 февраля и, вероятно, одна из крупнейших с декабря прошлого года, говорится в сообщении. Официальные лица Украины сообщили о гибели не менее 11 мирных жителей.



"Интервал между волнами ударов увеличивается, скорее всего, потому, что России сейчас необходимо накопить критическую массу вновь произведенных ракет непосредственно промышленностью, прежде чем она сможет обеспечить достаточно мощный удар, чтобы убедительно сокрушить украинскую систему ПВО", – отмечают в Минобороны Британии.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 March 2023



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/HzMjZN7ZQI — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 10, 2023

Напомним

, ночью и утром 9 марта армия РФ совершила массированную ракетную атаку не только на объекты критической инфраструктуры, а и жилые дома Украины, в результате чего, к сожалению, пострадали и погибли мирные украинцы.



Всего за почти 7 часов беспрерывной бомбежки Россия

выпустила по Украине

81 ракету – силы ПВО сбили 34 ракеты и 4 дрона. По данным украинской разведки, войска РФ за эту атаку израсходовали месячный запас ракет



В частности, 9 марта была запущена 81 ракета. Среди них:



• 28 пусков – крылатых ракет Х-101, Х-555;

• 20 пусков – ракет "Калибр" (из трех носителей с Черного моря);

• 6 пусков – сверхзвуковых ракет Х-22;

• 6 пусков – гиперзвуковых ракет "Кинжал";

• 8 пусков – управляемых авиационных ракет (это Х-31, Х-59, выпускаемых с Су-35);

• 13 пусков – ракет с зенитно-ракетных систем С-300;

• 8 – беспилотных комплексов "Шахид".



Воздушные силы ВСУ смогли сбить 34 из 48 крылатых ракет и 4 из 8 "Шахидов". Также организовали "определенное противодействие" всем 8 управляемым авиационным ракетам, так что ни одна из них не достигла своей цели.



И все же в Киеве, Харькове, Житомире Днепропетровской, Львовской, Кировоградской, Запорожской и других областях были прилеты, в результате которых

были повреждены

три теплоэлектростанции ДТЭК. Однако атака по энергетической инфраструктуре не достигла целей, поскольку энергосистема Украины продолжает работать.



Президент Владимир

Зеленский заявил

, что оккупанты "могут только терроризировать мирных людей", и сообщил, что работы по восстановлению энергосистемы продолжаются.



В РФ же массированный ракетный удар по Украине

признали и заявили

: "Это ответ за Брянскую область".



Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен назвала атаки РФ на энергосистему в Украине военным преступлением.