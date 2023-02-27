



Британская разведка прокомментировала взрывы в Мариуполе

Согласно информации, озвученной Минобороны Британии в понедельник, 27 февраля, британская разведка насчитала с прошлого вторника не менее 14 сообщений о взрывах вокруг Мариуполя, который находится почти в 80 км от линии фронта.



Сообщается, что были взорваны тайник с боеприпасами в аэропорту, два топливных склада и импровизированная военная база.



“Россия, вероятно, обеспокоена тем, что необъяснимые взрывы происходят в зоне, которую она, вероятно, ранее оценивала, как находящуюся за пределами досягаемости обычных ударных возможностей Украины”, — отметили в Минобороны Великобритании.



В ведомстве подчеркнули, что хотя Мариуполь был сильно разрушен в начале войны, он важен для России, потому что это крупнейший город, захваченный ею в 2022 году, который она до сих пор контролирует, и который находится на ключевом логистическом маршруте.







