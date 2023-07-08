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Британская разведка описала критическое положение РФ в Бахмуте
08.07.2023 10:18 Ирина Демьянова

Британская разведка описала критическое положение РФ в Бахмуте

Украинские силы продолжают успешные наступательные действия в районе города Бахмут Донецкой области, тогда как российские военные страдают от низкого боевого духа и вряд ли имеют резервы, чтобы удерживать населенный пункт.

Об этом говорится в субботнем обзоре разведки Министерства обороны Великобритании.

Отмечается, что после затишья в июне Бахмут в течение последних семи дней "снова стал местом одних из самых интенсивных боев на фронте", во время которых украинские войска "уверенно продвигаются" как на север, так и на юг от города.

"Российские защитники, скорее всего, страдают от низкого боевого духа, сочетание разрозненных подразделений и ограниченной способности находить и поражать украинскую артиллерию", – отмечают в британской разведке.

В обзоре указывается, что Москва, очевидно, считает "политически неприемлемой" сдачу украинским силам Бахмута – города, имеющего символический вес как одно из немногих достижений российских сил за последний год войны.

"Однако, очень вероятно, есть немного дополнительных резервов, которые можно было бы выделить для этого сектора", – констатируют в разведке Британии.

Город Бахмут в Донецкой области стал местом одного из самых ожесточенных противостояний сил Украины и России, пока в мае этого года российская сторона не объявила о якобы захвате населенного пункта.

По оценкам украинских и западных чиновников, РФ потеряла значительное количество живой силы во время наступления на Бахмут – не менее 60 тысяч убитыми и ранеными.

 

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