



Британская разведка: Около 20 тысяч "вагнеровцев" ликвидированы в Украине

В разведке подтвердили, что в ЧВК "Вагнера" за несколько месяцев ведения войны против Украины погибли до 20 тысяч новобранцев. Об этом говорится в данные британской разведки.



Отмечается, что в ближайшие дни ЧВК "Вагнера", скорее всего, уволит последних завербованных ею осужденных со службы по контракту.



Так, схема вербовки заключенных по "Проекту К" достигла своего пика в начале 2023 года, и по ней наняли по меньшей мере 40 тысяч мужчин.



В разведке считают, что значительное количество помилованных осужденных предположительно примет предложение продолжить службу в ЧВК "Вагнера" как профессиональные контрактники. Между тем, Минобороны России взяло на себя вербовочный конвейер "Вагнера" в тюрьмах.



В Британии добавляют, что конец этой схемы знаменует важную веху в истории "Вагнера" и войны России в Украине. Так, солдаты, предоставленные "Проектом К", позволили России захватить Бахмут - один из немногих ее недавних успехов.



"Проект превратил "Вагнера" в организацию, которая в прошлом месяце бросила прямой вызов властям президента Путина. Он также знаменует собой один из самых кровавых эпизодов в современной военной истории: в течение нескольких месяцев было убито до 20 000 осужденных новобранцев", - отмечают аналитики.



Как известно, наемников ЧВК "Вагнера" отправляли на самые тяжелые участки фронта в Украине и в самые кровавые битвы. В их рядах были как профессиональные наемники, так и мобилизованные из тюрем, которые использовались как пушечное мясо.



Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что наши защитники убили около 21 тысяч наемников и ранили еще 80 тысяч.



Однако после того, как лидер ЧВК Евгений Пригожин предпринял провальную попытку государственного переворота в России, его с наемниками отправили в Беларусь. Туда уже прибыло несколько тысяч наемников.