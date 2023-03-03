



Британская разведка оценила российский "ленд лиз": минус 5 тысяч единиц брони

В войне против Украины российская армия стремительно теряет не только своих людей, но и технику. Уже известно о том, что РФ потеряла около 50% боеспособных танков в Украине.



В целом, по данным Министерства обороны Великобритании, потери России в войне с Украиной насчитывают уже 5 тысяч единиц бронетехники. Одной из причин является неспособность производить системы защиты в промышленных масштабах.



Отмечается, что несмотря на войну в Украине, российские оборонные предприятия продолжают демонстрировать свою продукцию на крупных международных выставках вооружений. Так, на недавнем мероприятии была представлена система активной защиты Арена-Э, предназначенная для повышения живучести бронетехники.



Однако не поступало доказательств установки систем "Арена-Э" на собственные машины РФ в Украине.



"Вероятно, это связано с неспособностью российской промышленности производить высокотехнологичные системы в больших масштабах – проблема, которая усугубляется действием международных санкций", – говорится в сообщении Минобороны.



Что касается личного состава армии РФ, то с 24 февраля 2022 года по 3 марта 2023 года общие потери российских войск на территории Украины ориентировочно составили 151 370 человек (+765 за сутки).



Всего с начала полномасштабной войны на территории Украины погибли более 151 тысячи российских солдат, сообщил Генеральный штаб ВСУ.



С начала войны уничтожены:



3405 (+8) танков

6673 (+15) боевых бронированных машины

2402 (+4) артиллерийских системы

484 (+4) реактивных системы залпового огня

247 (+0) средств ПВО

301 (+1) самолет

289 (+1) вертолетов

2061 (+3) БПЛА оперативно-тактического уровня

873 (+0) крылатые ракеты

18 (+0) кораблей/катеров

5281 (+17) единица автомобильной техники и автоцистерн

230 (+0) единиц специальной техники

