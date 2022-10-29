



Британская разведка объяснила кражу из Херсона останков князя Потемкина

Россия вывезла из временно оккупированного Херсона останки похороненного там основателя города князя Григория Потемкина-Таврического.

Его останки покоились в Свято-Екатерининском соборе на правом берегу Днепра.

Слова назначенного Москвой "губернатора" Владимира Сальдо также подтвердили в британской разведке.

"Последние действия российских войск в Херсонской области могут свидетельствовать об их подготовке к быстрому бегству", - сказано в сообщении.

По данным разведки, сперва Сальдо заявил, что Россия вывезла из Херсона останки князя, который в XVIII веке оккупировал украинские территории.

Также он сказал, что из города вывезли 70 тысяч человек.