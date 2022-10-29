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Британская разведка объяснила кражу из Херсона останков князя Потемкина
29.10.2022 19:57 Алина Груднева

Британская разведка объяснила кражу из Херсона останков князя Потемкина

Россия вывезла из временно оккупированного Херсона останки похороненного там основателя города князя Григория Потемкина-Таврического.

 
Его останки покоились в Свято-Екатерининском соборе на правом берегу Днепра. 
 
Слова назначенного Москвой "губернатора" Владимира Сальдо также подтвердили в британской разведке.
 
"Последние действия российских войск в Херсонской области могут свидетельствовать об их подготовке к быстрому бегству", - сказано в сообщении.
 
По данным разведки, сперва Сальдо заявил, что Россия вывезла из Херсона останки князя, который в XVIII веке оккупировал украинские территории.
 
Также он сказал, что из города вывезли 70 тысяч человек.

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