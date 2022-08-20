Новости » События в Украине
Британская разведка о ситуации в Украине: в ближайшие месяцы все изменится
20.08.2022 12:46 Алина Груднева

Британская разведка о ситуации в Украине: в ближайшие месяцы все изменится

В Украине за неделю на фронте особых перемен не наблюдалось, но в ближайшие месяцы все изменится.

 
Об этом говорится в отчете британской разведки.
 
Аналитики считают, что на следующей неделе, когда будет ровно полгода с того момента, как Россия развязала полномасштабную войну в Украине, ситуация не накалится.
 
"Российские войска пока, похоже, готовы только к ограниченным локальным вылазкам. В вот в ближайшие месяцы инициатива перейдет к той стороне, которая сумеет собрать достойную и мотивированную группировку для наступательных операций", - сообщили в разведке.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы