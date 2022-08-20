



Британская разведка о ситуации в Украине: в ближайшие месяцы все изменится

В Украине за неделю на фронте особых перемен не наблюдалось, но в ближайшие месяцы все изменится.

Об этом говорится в отчете британской разведки.

Аналитики считают, что на следующей неделе, когда будет ровно полгода с того момента, как Россия развязала полномасштабную войну в Украине, ситуация не накалится.

"Российские войска пока, похоже, готовы только к ограниченным локальным вылазкам. В вот в ближайшие месяцы инициатива перейдет к той стороне, которая сумеет собрать достойную и мотивированную группировку для наступательных операций", - сообщили в разведке.