



Британская разведка назвала ключевую цель армии РФ на Донбассе

Министерство обороны Великобритании утверждает, что россияне перебросили в Бахмут дополнительные силы.



Сейчас Россия будет все возможное, чтобы полностью оттеснить украинские войска за пределы Бахмута и заявить о полном захвате города. Бахмут – ключевая цель Кремля. Именно поэтому на это направление минобороны РФ перебросило наиболее боеспособные подразделения. Об этом говорится в обновленном отчете британской разведки.



"За последние четыре дня Россия, вероятно, передислоцировала в несколько батальонов для усиления Бахмутского направления", – отмечают британские эксперты.



В Минобороны Великобритании уточняют, что россияне столкнулись с рядом сложностей в связи с контратаками ВСУ по флангах.

Кроме того, Минобороны РФ встревожили заявления основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина о том, что его бойцы могут выйти из ранее занятых позиций в Бахмуте, если требования "вагнеровцев" не будут выполнены в полной мере.



"В связи с тем, что у России, вероятно, есть относительно немного незадействованных боевых подразделений в Украине, передислокация является заметным обязательством российского командования", – говорят разведчики.



При этом британские разведчики, как и ранее считают, что Москва по-прежнему требует от военного командования отчета о полном установлении контроля над Бахмутом уже в самое ближайшее время. Захват Бахмута нужен Кремлю, чтобы продемонстрировать своим гражданам, что российская армия в Украине не стоит на месте, а продвигается вперед, оккупируя все новые и новые территории.