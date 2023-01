Британская разведка: Наступление России под Бахмутом захлебнулось

Российские силы снизили активность в районе Бахмута, поскольку ВСУ в этом районе получили подкрепление. В ближайшее время захватить Бахмут им не удастся. Об этом заявило Министерство обороны Великобритании в Twitter.



Как отмечается в сводке, в середине декабря российские военные и прокси-силы "Вагнера" участили свои пехотные атаки вокруг города Бахмут Донецкой области. Однако многие из этих операций плохо поддерживались.



По данным британской разведки, за последние десять дней Украина выделила значительные подкрепления для защиты сектора, и частота российских атак снизилась по сравнению с пиком в середине декабря. Обе стороны понесли большие потери.



"Российские наступательные операции в этом районе в настоящее время, вероятно, проводятся только на уровне взвода или отделения. Маловероятно, что Россия добьется значительного прорыва под Бахмутом в ближайшие недели",- говорится в сообщении Минобороны Британии.

