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Британская разведка: Десантникам РФ подогнали "Солнцепек"
11.04.2023 11:29 Mignews.ua

Британская разведка: Десантникам РФ подогнали "Солнцепек"

Десантникам РФ передали системы "Солнцепек" для наступления. Похоже, Москва пытается восстановить Воздушно-десантные войска, которые понесли тяжелые потери. И для этого им и передаются тяжелые системы вооружений.

Об этом идет речь в сообщении Министерства обороны Великобритании в Twitter.

В сводке британской разведки отмечается, что 3 апреля 2023 российские СМИ сообщили о передаче термобарических реактивных систем залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" Воздушно-десантным войскам (ВДВ) России.

По данным британской разведки, очень разрушительный ТОС-1А, который Россия называет "тяжелым огнеметом", обычно эксплуатируется российскими специализированными войсками химической, биологической и радиологической защиты в Украине и ранее официально не был связан я с ВДВ.

"Перевод, вероятно, указывает на будущую роль ВДВ в наступательных операциях в Украине. Вероятно, это часть усилий по восстановлению ВДВ после тяжелых потерь в первые девять месяцев войны", – отмечают в Минобороны Британии.
 


Ранее аналитики Института изучения войны в своем отчете сообщили, что ВСУ настолько истощили силы "Вагнера", что российское военное командование было вынуждено перебросить в Бахмут части ВДВ.

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