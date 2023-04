Десантникам РФ передали системы "Солнцепек" для наступления. Похоже, Москва пытается восстановить Воздушно-десантные войска, которые понесли тяжелые потери. И для этого им и передаются тяжелые системы вооружений.



Об этом идет речь в сообщении Министерства обороны Великобритании в Twitter.



В сводке британской разведки отмечается, что 3 апреля 2023 российские СМИ сообщили о передаче термобарических реактивных систем залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" Воздушно-десантным войскам (ВДВ) России.



По данным британской разведки, очень разрушительный ТОС-1А, который Россия называет "тяжелым огнеметом", обычно эксплуатируется российскими специализированными войсками химической, биологической и радиологической защиты в Украине и ранее официально не был связан я с ВДВ.



"Перевод, вероятно, указывает на будущую роль ВДВ в наступательных операциях в Украине. Вероятно, это часть усилий по восстановлению ВДВ после тяжелых потерь в первые девять месяцев войны", – отмечают в Минобороны Британии.



