Черноморский флот (ЧФ) России за последние недели подвергся ряду масштабных атак, кульминацией которых стали удары по штабу ЧФ РФ 20-го и 22 сентября 2023 года.



В британской разведке подчеркнули, что при этом эти атаки были более разрушительными и более скоординированными, чем до сих пор.



"Физический ущерб, нанесенный ЧФ, почти наверняка серьезен, но носит локальный характер. Флот почти наверняка сохранит способность выполнять свои основные задачи в военное время - наносить удары крылатыми ракетами и патрулировать местные районы", - отмечается в отчете Министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.



В отчете говорится, что "масштабы патрулирования, а также способность блокировать украинские порты уменьшатся", поскольку украинские атаки поставили РФ в ситуацию, когда ей приходится реагировать на действия украинских сил.



Также, военные эксперты допускают, "вероятно, снизится способность защищать свои активы в порту и проводить текущее техническое обслуживание". В Черном море "идет динамичное, глубокое ударное сражение".



В британской разведке считают, что эти события демонстрируют способность Украины подорвать символическую и стратегическую роль Севастополя как проекции силы Кремля.



