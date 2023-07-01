



Британская разведка: Бои на левом берегу Днепра усилились

ВСУ пересекли Днепр возле Антоновского моста под Херсоном и пытаются закрепиться на левом берегу. Об этом сообщает британская разведка.



С 23 июня украинские силы начали перемещаться на левый берег Днепра возле Антоновского моста. С 27 июня бои на левом берегу усилились.



Среди российских подразделений, стоящих в этом районе, части 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, входящей в российскую группу сил “Днепр”.



"Последние недели Россия скорее всего перебросила части этой группы, оборонявшей берег Днепра, на усиление сектора возле Запорожья. Бои у моста почти точно усложняют разлив воды, разрушения и грязи в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС 6 июня", – говорится в отчете Министерства обороны Великобритании.



На Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях продолжаются тяжелые бои. В течение суток там произошло 22 боевых столкновения.