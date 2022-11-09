



Британия усилит поддержку Украины зимой

Великобритания планирует усилить свою поддержку Украины зимой. Это будет происходить на фоне приближающейся важной битвы за Херсон. Об этом сообщает заявил министр обороны Британии Бен Уоллес, передает Reuters.



"Приближается зима, и это важный вызов для обеих сторон. Мы полны решимости предоставить украинским солдатам самые лучшие базовые навыки, потому что мы уже знаем, что российские военные этого не делают", - заявил министр.



По его словам, Великобритания уже объявила о предоставлении Украине еще 12 000 спальных комплектов для экстремально холодной погоды. Очень важно сейчас продолжить поставлять оборудование и поддержку.



"Я не удивлюсь, если в течение следующих нескольких недель мы увидим, как они успешно перейдут на другую сторону реки. Украина все еще одерживает победы на востоке страны, и медленно, но уверенно приближается к Херсону на юге. Это тяжелая борьба", - сказал Уоллес.



Напомним, что Британия предоставит ВСУ дополнительный пакет зимнего снаряжения. Также Воллес заявлял, что молниеносное российское вторжение в Украину провалилось потому, что оккупационные войска не обеспечили себе нормальную связь, бронезащиту и комплексную противовоздушную оборону.