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Британия: РФ теряет в Украине более 40 бронемашин в день
03.11.2022 11:47 Алина Груднева

Британия: РФ теряет в Украине более 40 бронемашин в день

В ходе контрнаступления ВСУ в середине октября российская армия теряла в Украине более 40 бронемашин в день.

 
К такому выводу пришли в британской разведке.
 
По данным британского оборонного ведомства, россиянам пришлось восполнять потери, взяв минимум 100 танков и БМП из резервов Беларуси.
 
Уточняется, что силы РФ испытывают трудности, в том числе из-за нехватки артиллерийских боеприпасов и исправной бронетехники. А солдат раздражает тот факт, что им приходится воевать в Украине на "консервных банках".

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