



Британия: РФ теряет в Украине более 40 бронемашин в день

В ходе контрнаступления ВСУ в середине октября российская армия теряла в Украине более 40 бронемашин в день.

К такому выводу пришли в британской разведке.

По данным британского оборонного ведомства, россиянам пришлось восполнять потери, взяв минимум 100 танков и БМП из резервов Беларуси.

Уточняется, что силы РФ испытывают трудности, в том числе из-за нехватки артиллерийских боеприпасов и исправной бронетехники. А солдат раздражает тот факт, что им приходится воевать в Украине на "консервных банках".