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Британия предоставит Украине ПВО от иранских беспилотников
19.11.2022 17:17 Алина Груднева

Британия предоставит Украине ПВО от иранских беспилотников

Великобритания предоставит Украине средства ПВО от иранских беспилотников-камикадзе.

 
Об этом 18 ноября договорились премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский.
 
В частности, Украина получит ПВО на сумму около 60 миллионов долларов, включая 125 зенитных орудий и технологии для защиты от иранских беспилотников.
 
"Мы обсудили наши возможности защиты украинской и европейской энергетической безопасности. Пообщались и о защите украинского неба и о нашем оборонном сотрудничестве. Также подробно рассмотрели дипломатическую ситуацию и совместные международные усилия ради мира", - сообщил Зеленский.
 

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