



Британия предоставит Украине ПВО от иранских беспилотников

Великобритания предоставит Украине средства ПВО от иранских беспилотников-камикадзе.

Об этом 18 ноября договорились премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский.

В частности, Украина получит ПВО на сумму около 60 миллионов долларов, включая 125 зенитных орудий и технологии для защиты от иранских беспилотников.

"Мы обсудили наши возможности защиты украинской и европейской энергетической безопасности. Пообщались и о защите украинского неба и о нашем оборонном сотрудничестве. Также подробно рассмотрели дипломатическую ситуацию и совместные международные усилия ради мира", - сообщил Зеленский.