



Британия готовит украинских спецназовцев для деоккупации Крыма, - СМИ

Британские войска готовят элитную украинскую бригаду спецназовцев, чтобы вывести российские войска из строя и деоккупировать Крым к Рождеству. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание Daily Express.



Так, издание отмечает, что более 2000 солдат прибыли в отдаленный район Дартмура для участия в специальных учениях. Источники говорят, что они сформируют острие атаки во время вторжения.



Операция будет включать удары с воздуха, суши и моря, при этом украинские спецназовцы будут использовать технику для подрыва и паралича российских войск.



Обучение проводится в боевом лагере в Окемптоне, графство Девон, закрытое для всех других воинских частей и представителей общественности. Тренировки под наблюдением 42 королевских морских пехотинцев включают в себя классические марши, а также групповые атаки ротных коммандос с использованием боевых патронов в ночное время.



Как сообщил высокопоставленный британский военный источник, тренировка сосредоточена на использовании гибкой тактики НАТО, чтобы помочь украинским войскам "сформировать поле боя", прежде чем нанести удар в самое сердце врага.



"Операция по возвращению Крыма будет представлять собой многократные удары по российским силам", - сказал источник, отметив, что успех будет зависеть от собственной способности украинцев быстро адаптироваться и преодолевать трудности.