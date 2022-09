Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель заверил Украину в поддержке со стороны ЕС в борьбе с оккупационной армией России.



"Мужество украинских вооруженных сил дает первые результаты.

С надеждой наблюдаем последние новости с украинского фронта.

ЕС будет продолжать поддерживать Украину в защите от российской агрессии", - написал Боррель в Твиттере.



The courage of the Ukrainian armed forces is showing early results. Hopeful seeing the recent news from the Ukrainian front.



The EU will continue to support #Ukraine in its defence against the Russian aggression.