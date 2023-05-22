



Боррель анонсировал быстрые поставки F-16 Украине. ВСУ начали обучение

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель анонсировал поставки самолетов F-16 Украине. Украинские летчики уже начали обучение на истребителях. Боевые самолеты F-16 вскоре должны прибыть в Киев, цитирует Борреля Europa Press.



"Это хорошая идея. Хорошо, что она исходит от "Большой семерки" и что они, наконец, решили подготовить почву для обеспечения Украины нужными ей истребителями", - сказал он по прибытии на встречу министров иностранных дел европейских стран в Брюсселе.



Боррель сообщил, что обучение украинских летчиков уже началось. "Это первое, что нужно сделать. Надеюсь, что в скором времени мы сможем обеспечить Украину этими видами вооружений", - добавил он.



Его заявление прозвучало после того, как президент США Джо Байден одобрил план, которого уже несколько месяцев требует Президент Украины Владимир Зеленский, по усилению потенциала украинской армии против России с помощью западных самолетов.



Программа предусматривает обучение украинских пилотов управлению истребителями четвертого поколения, в том числе F-16, после того, как Вашингтон разрешил европейским союзникам экспортировать этот тип самолетов, а также начать обучение.