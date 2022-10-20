



Борьба с БПЛА. Сколько тратит Украина?

Борьба с иранскими дронами обходится Украине дороже, чем стоят сами БПЛА. Об этом сообщает The Guardian.



По подсчетам, все запущенные за месяц (с 13 сентября по 17 октября) дроны обошлись оккупантам не более $18 млн.



В то же время Украина потратила на то, чтобы сбить большую часть из них более $28 млн.



Стоит отметить, что эффективность системы противовоздушной обороны Украины составляет 64%, сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.





