Новости » События в Украине
Борьба с БПЛА. Сколько тратит Украина?
20.10.2022 23:47 Юлия Фрилис

Борьба с БПЛА. Сколько тратит Украина?

Борьба с иранскими дронами обходится Украине дороже, чем стоят сами БПЛА. Об этом сообщает The Guardian.

По подсчетам, все запущенные за месяц (с 13 сентября по 17 октября) дроны обошлись оккупантам не более $18 млн.

В то же время Украина потратила на то, чтобы сбить большую часть из них более $28 млн.

Стоит отметить, что эффективность системы противовоздушной обороны Украины составляет 64%, сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы