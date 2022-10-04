



Большой Бурлук. Отдел полиции россияне превратили в пыточную

Поселок Большой Бурлук. Еще один отдел полиции в Харьковской области, который оккупанты превратили в свою укрепленную базу и пыточную для местных жителей



Снаружи – окопы для обороны, изнутри – все разбито, повсюду мусор и грязь. Здесь россияне базировались, незаконно удерживали и издевались над местными жителями.



В настоящее время следователи и криминалисты Национальной полиции проводят необходимые следственные действия на деоккупированной территории поселка.



Полицейские изымают следовую информацию и доказательства присутствия и военных преступлений оккупационных войск.

