Новости » События в Украине
Большой Бурлук. Отдел полиции россияне превратили в пыточную
04.10.2022 11:06 Юлия Фрилис

Большой Бурлук. Отдел полиции россияне превратили в пыточную

Поселок Большой Бурлук. Еще один отдел полиции в Харьковской области, который оккупанты превратили в свою укрепленную базу и пыточную для местных жителей

Снаружи – окопы для обороны, изнутри – все разбито, повсюду мусор и грязь. Здесь россияне базировались, незаконно удерживали и издевались над местными жителями.

В настоящее время следователи и криминалисты Национальной полиции проводят необходимые следственные действия на деоккупированной территории поселка.

Полицейские изымают следовую информацию и доказательства присутствия и военных преступлений оккупационных войск.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы