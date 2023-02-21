



"Большая семерка" обсудит дальнейшие шаги относительно войны в Украине

Япония будет председательствовать на встрече финансовых лидеров Большой семерки (G7) в четверг, 23 февраля. Об этом сообщил Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки.



По его словам, участники встречи обсудят санкции против России и поддержку Украины, поскольку с момента вторжения России прошел почти год.



Как заявил Судзуки журналистам после заседания кабинета министров, санкции против России достигли определенных результатов, и Большая семерка продолжит тесно координировать друг с другом возможные дальнейшие меры против Москвы для достижения конечной цели вывода России из Украины.

