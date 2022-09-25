



Больницы Луганска "забиты" ранеными военными РФ

Больницы Луганска, находящегося под контролем российских войск, "забиты" ранеными военными РФ.



В связи с этим, по словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, мирных жителей госпитализируют только в экстренных случаях, когда нужно хирургическое вмешательство.



"В больницах Луганска и других городов, которые подальше от фронта обычных граждан госпитализируют только в случаях экстренных хирургических вмешательств. Потому что свободных коек там в последнее время нет - отделения заполняются ранеными боевиками", - заявил он.



