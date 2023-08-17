



Более 30 тысяч паломников уже собрались в Украину на Рош ха-Шана

Более 30 тысяч паломников-хасидов намерены приехать в сентябре в Умань на Рош ха-Шана. Об этом сообщает Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести.



"Несмотря на настойчивые рекомендации паломникам максимально воздержаться от паломничества в Умань, учитывая войну, регулярные массированные обстрелы нашей страны и возможные провокации со стороны России, хасиды воспринимают это путешествие как свой религиозный долг. Естественно, что приезд такого количества паломников в воюющую страну требует серьезных мер безопасности, логистических, медико-санитарных и других мер со стороны государственных органов", - говорится в сообщении.



Представители городской и областной власти, силовых структур, пограничники, дипломаты и таможенники проинформировали о готовности принять более 30 тысяч паломников.



Согласно сообщению службы, мэр Умани Ирина Плетнева отметила, что обезопасить укрытиями от обстрелов такое количество людей, к тому же сконцентрированных на относительно малой площади, практически невозможно.



Однако, отмечают, что и центральные, и местные органы власти накопили значительный опыт организации паломничества и сумели урегулировать вопросы, которые казались неразрешимыми. В этом году для паломников-хасидов в Умани организовали сайт и горячую линию.



Рош ха-Шана – это еврейский Новый год, который празднуют два дня подряд на новолуние осеннего месяца тишрей по еврейскому календарю. С этого дня начинается отсчет дней нового еврейского года. Хасиды ежегодно съезжаются в Умань на могилу цадика Нахмана. Это место паломничества для хасидов со всего мира.