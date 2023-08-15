



Бойцы ССО Украины с помощью FPV-дрона уничтожили российский катер и его экипаж

Бойцы Сил специальных операций (ССО) Украины уничтожили на южном направлении российский катер и его экипаж из троих оккупантов с помощью FPV-дрона.



"FPV-дрон воинов ССО Украины уничтожает катер с российскими оккупантами. Кадры операторов 73 морского центра специального назначения", - сообщил Генеральный штаб Украины.



Отмечается, что бойцы ССО, работающие на южном направлении, запечатлели момент уничтожения противника.



"На видео показано, как операторы ССО направляют беспилотник в лодку россиян. Те пытаются маневрировать по воде, вместе с тем дрон заходит на траекторию удара", - уточнили в Генштабе.



Однако, несмотря на попытки российских военных вывести лодку из-под удара, плавсредство с экипажем из трех бойцов было уничтожено.



