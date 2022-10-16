



Бойцы Кадырова контролируют часть Запорожской АЭС - отчет

Украинский Центр национального сопротивления сообщает, что часть Запорожской атомной электростанции находится под контролем так называемых "кадыровцев".



По информации Центра, на территории ЗАЭС размещена техника и оружие бойцов Кадырова.



"Известно, что с недавних пор часть станции контролирует бандформирование Кадырова - СОБР "Ахмат", который разместил свою технику и вооружение непосредственно в турбинных залах №1 и №2", - говорится в сообщении ЦНС.