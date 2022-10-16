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Бойцы Кадырова контролируют часть Запорожской АЭС - отчет
16.10.2022 21:32 Ольга Белозерова

Бойцы Кадырова контролируют часть Запорожской АЭС - отчет

Украинский Центр национального сопротивления сообщает, что часть Запорожской атомной электростанции находится под контролем так называемых "кадыровцев".

По информации Центра, на территории ЗАЭС размещена техника и оружие бойцов Кадырова.

"Известно, что с недавних пор часть станции контролирует бандформирование Кадырова - СОБР "Ахмат", который разместил свою технику и вооружение непосредственно в турбинных залах №1 и №2", - говорится в сообщении ЦНС. 

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