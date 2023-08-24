



Бой с участием лодок и авиации: Украинские разведчики высадились в Крыму

Подразделения украинской военной разведки высадились в Крыму. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.



По его словам, высадка разведчиков прошла в рамках спецоперации ГУР и ВМС Украины.



“Цели достигнуты, потерь среди личного состава нет. Продолжается спецоперация, все детали мы не раскрываем, есть потери среди личного состава противника, а также среди сил и средств”, – рассказал Юсов.



По данным “Крым.Реалии”, с 5 часов утра 24 августа возле села Маяк на мысе Тарханкут были слышны взрывы – завязался бой с привлечением плавсредств и авиации.



Baza утверждает, что “ночью 24 августа неизвестные на резиновых лодках обстреляли кемпинг с туристами Оленевка Village в Черноморском районе”. Shot пишет, что “у мыса Тарханкут были уничтожены четыре лодки с украинскими диверсантами”. По предварительным данным канала, убиты 15-20 человек.



