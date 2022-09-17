



Бои на юге Украины: авиация нанесла 15 ударов по россиянам

Украинская авиация нанесла 15 ударов по расположению россиян.

Об этом сообщает оперативное командование Юг.

Уточняется, что ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 250 огневых задач, в том числе по районам сосредоточения живой силы и техники вблизи Старой Збурьевки, в Херсоне, по станции радиоэлектронной борьбы в Новой Каховке и по альтернативной понтонной переправе вблизи Садового.

Таким образом, за сутки потери живой силы РФ на южном направлении составили 33 человека.

Также среди потерь россиян: два танка, 152-мм гаубица "Мста-Б",

120-мм миномет, 9 единиц авто-бронетехники.