



Bloomberg: У России заканчиваются иранские беспилотники для атак в Украине

Российские запасы беспилотников иранского производства, вероятно, истощаются, сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на последние оценки европейских чиновников, утверждающих, что атаки БПЛА значительно сократились за последние 10 дней.



До этого десятки беспилотников регулярно применялись против украинской энергетической инфраструктуры, хотя большинство уничтожалось ПВО. Правительство Украины заявило в декабре, что Россия получила заказ на 250 беспилотников из Ирана.



Один из источников сообщил Bloomberg , что Россия постоянно работает над получением большего количества дронов, а также других военных поставок из Ирана и других мест. Согласно отчету издания, нынешнее затишье может быть связано с тем, что Россия аккумулирует запасы для будущих атак.



На этой неделе ЕС обсуждает санкции и экспортные ограничения в отношении семи иранских организаций, в том числе связанных с КСИР, чтобы ужесточить любое уклонение от санкций. Первоначально Иран опроверг утверждения о поставках России беспилотников, но позже министр иностранных дел страны Хосейн Амир-Абдоллахян признал этот факт, заявив, что поставки были осуществлены до начала войны.