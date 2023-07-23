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Блинкен: Украина вернула половину территории, захваченной Россией
23.07.2023 19:06 Наталья Богинская

Блинкен: Украина вернула половину территории, захваченной Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что, хотя Украина отвоевала половину территории, первоначально захваченной Россией в ходе полномасштабного вторжения. 

По его словам, Киеву пришлось “очень тяжело бороться”, чтобы отвоевать еще больше.

“Уже возвращено около 50% того, что было первоначально изъято”, – сказал Блинкен в интервью CNN в воскресенье. 

“Это все еще относительно ранний этап контрнаступления. Это тяжело”, – сказал чиновник. “Это не закончится в течение следующей недели или двух. Мы рассчитываем на несколько месяцев”.
 

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