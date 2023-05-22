



"Блэкаут" в Симферополе: так называемые власти назвали причины

Вечером 21 мая часть жителей оккупированного Симферополя осталась без электроэнергии. Местные так называемые власти заявили о "нарушениях на линии". В частности, об этом заявили в "Крымэнергоинформе" в Telegram, а также местный Telegram-канал ЧП/Крым.



"21 мая в 22:49 в результате технологического нарушения на линии 110 кВ было частично обесточено абонентов в г. Симферополе. Отключенная нагрузка составила 42 МВт. Работники ГУП РК "Крымэнерго" возобновляют энергоснабжение города", - говорится в сообщении.





Местные жители тем временем выложили соответствующие фото, на которых можно заметить, что целые районы города были без света.



Впоследствии в ночь на 22 мая в "Крымэнерго" заявили, что энергетики вернули свет в часть домов оккупированного города.



"Энергетики заживили большую часть потребителей - восточную часть Симферополя, с. Трудовое, Белое, Живописное. Работы будут закончены в кратчайшие сроки", - заявили они.



