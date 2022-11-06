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Блэкаут в Херсоне: "власти" заявляют о теракте
06.11.2022 15:27 Ольга Белозерова

Блэкаут в Херсоне: "власти" заявляют о теракте

Появились новые подробности о том, почему в Херсоне пропало электричество.

Российские "власти" заявили, что произошел теракт на линии электропередачи Берислав - Каховка, из-за чего отключилось электричество в более чем десяти населенных пунктах Херсонской области. Об этом сообщают РИА Новости.

"В результате теракта на магистрали Берислав-Каховка повреждены три железобетонные опоры высоковольтных линий электропередач. Без света остались более десяти населенных пунктов области", - заявил представитель "экстренных служб" региона.

Уточняется, что один из обесточенных населенных пунктов - город Херсон. 

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