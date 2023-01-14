



Битва за Соледар: за что сражается Пригожин

Институт изучения войны (ISW) проанализировал ситуацию вокруг сообщений сил РФ о захвате Соледара.



Аналитики подчеркнули, что минобороны РФ заявили о захвате Соледара, но не упомянули участие ЧВК "Вагнер" в штурмах. Позже в МО РФ опубликовали новое заявление, в котором уже признали участи бойцов ЧВК, принадлежащей Евгению Пригожину.



В ISW считают, что эта ситуация показала конфликт, существующий между МО РФ и ЧВК "Вагнер". Несколько известных блоггеров, в том числе связанных с Кремлем, заявили, что за закрытыми дверями и в информационном пространстве между Минобороны России и Пригожиным продолжается конфликт.



Как пишет институт, некоторые отметили, что Пригожин преодолел намеренно расплывчатую риторику минобороны России, вынудив ведомство и, соответственно, Кремль отказаться от своей давней политики воздержания от признания Вагнера и его военных усилий.



"Пригожин, вероятно, стремится использовать победу в Соледаре как инструмент для торга, чтобы поднять свой авторитет в России", - пишет ISW.



Отмечается, что упоминание о ЧВК "Вагнер" в отчете минобороны РФ в ответ на общественный резонанс свидетельствует о значительной победе Пригожина, укрепляя его как решающего участника этой войны.