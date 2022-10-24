Безумное видео: российские пилот катапультируется после попадания ракеты
Видео, распространившееся в сети за последний день, демонстрирует катапультирования пилота российского истребителя во время боевого вылета в Украине. Самолет был сбит ПЗРК, во время полета на низкой высоте. Речь идет о событии двухмесячной давности, документальное подтверждение которого появилось только сейчас.
О том, что этот самолет сбит не было известно до момента появления видео.
На видео, которое длится около двух минут, виден истребитель СУ-25 российских ВКС. Это - запись с камеры, которую пилот нес на своем теле. Он летел на очень низкой высоте, около 200 метров, когда самолет был поражен украинской ПЗРК, выпущенной с плеча, и через несколько секунд пилот потерял контроль над самолетом и покинул его.