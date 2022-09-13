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Безопасность жителей Умани и паломников – приоритет №1
13.09.2022 10:57 Юлия Фрилис

Безопасность жителей Умани и паломников – приоритет №1

Безопасность уманчан и паломников – приоритет №1 во время грядущего Рош ха-Шана.

"В этом году мы ожидаем в Умани значительно меньше верующих, чем обычно до войны. И это важно, учитывая возможные провокации со стороны России. В настоящее время совместно с правоохранительными органами работаем превентивно", - заявил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

С 19 по 30 сентября в Умани будут действовать усиленные меры безопасности:

  • запрет на проведение массовых мероприятий;
  • запрет продажи алкогольных (слабоалкогольных) напитков и пиротехнических изделий;
  • усиление перепускного режима и контроля за пребыванием (перемещением) граждан;
  • запрет движения транспортных средств и парковка на отдельных участках улично-дорожной сети;
  • ограничение доступа к местам паломничества.

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