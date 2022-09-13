



Безопасность жителей Умани и паломников – приоритет №1

Безопасность уманчан и паломников – приоритет №1 во время грядущего Рош ха-Шана.



"В этом году мы ожидаем в Умани значительно меньше верующих, чем обычно до войны. И это важно, учитывая возможные провокации со стороны России. В настоящее время совместно с правоохранительными органами работаем превентивно", - заявил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.



С 19 по 30 сентября в Умани будут действовать усиленные меры безопасности: