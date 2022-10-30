



Безопасная зона вокруг ЗАЭС: глава МАГАТЭ заявил о прогрессе в переговорах

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о прогрессе в переговорах по созданию безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС.



"Мы достигли прогресса, даже если переговоры еще продолжаются и окончательное решение еще не принято", - сказал он в интервью изданию Agenzia Nova.



При этом Гросси отметил, что называть конкретные сроки пока рано.



По мнению главы МАГАТЭ, Россия не даст своего согласия на участие миротворцев ООН в создании безопасной зоны вокруг атомной электростанции.