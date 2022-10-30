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Безопасная зона вокруг ЗАЭС: глава МАГАТЭ заявил о прогрессе в переговорах
30.10.2022 14:54 Ольга Белозерова

Безопасная зона вокруг ЗАЭС: глава МАГАТЭ заявил о прогрессе в переговорах

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о прогрессе в переговорах по созданию безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС. 

"Мы достигли прогресса, даже если переговоры еще продолжаются и окончательное решение еще не принято", - сказал он в интервью изданию Agenzia Nova.

При этом Гросси отметил, что называть конкретные сроки пока рано. 

По мнению главы МАГАТЭ, Россия не даст своего согласия на участие миротворцев ООН в создании безопасной зоны вокруг атомной электростанции. 

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