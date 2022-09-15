



"Безграничный потенциал". Шеф бундесвера боится, что Путин откроет второй фронт

"Безграничный потенциал". Шеф бундесвера боится, что Путин откроет второй фронт



Генеральный инспектор бундесвера генерал Эберхард Цорн дал очень странное интервью немецкому журналу Focus.



После поражения российской группировки на харьковском направлении Германии и международной общественности “следует проявлять особую осторожность”, взывает Цорн.



Цорн даже не готов назвать украинский успех контрнаступлением: “В лучшем случае, речь идет о серии успешных локальных атак на отдельных участках фронта”.



После этого генерал говорил о необходимости “пересмотреть” политику безграничных поставок вооружений Украине: “Путин может открыть второй фронт - Калининград, Балтийское море, финская граница, Грузия, Молдова.. есть очень много возможностей. У Путина есть потенциал. Даже если 60% его сухопутных сил связаны войной с Украиной, и у сухопутных сил, и тем более у флота и авиации полно неиспользованных возможностей. И если Путин объявит всеобщую мобилизацию - у него не будет проблемы и с личным составом”.

