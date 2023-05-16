



Белый дом: Иран с августа 2022 года поставил РФ почти 400 беспилотников

Иран с августа 2022 года поставил России почти 400 беспилотников. Об этом сообщает Associated Press.



"Иран также продолжает поставлять России атакующие дроны. С августа Иран предоставил России более 400 беспилотников, преимущественно типа Shahed. Россия потратила большую часть этих дронов для атак на критическую инфраструктуру Украины", — заявил официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.



По его словам, россияне сейчас рассматривают возможность приобретения еще более развитых беспилотников, "способных наносить больше потерь". Официальные лица США говорят, что Иран также предоставил России артиллерийские и танковые снаряды.



В то же время, по данным Белого дома, Иран стремится закупить у России дополнительную военную технику, в том числе ударные вертолеты, радары и учебно-боевые самолеты ЯК-130.



Кирби добавил, что Иран является главным военным покровителем России с начала вторжения в Украину.

