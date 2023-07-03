



Белорусский паралимпиец похищает украинских детей с оккупированных территорий

Член национальной сборной Республики Беларусь, мастер спорта по плаванию Алексей Талай занимается организацией вывоза детей из временно оккупированных территорий на востоке Украины в Беларусь.



Об этом сообщает Центр национального сопротивления.



"Оккупанты продолжают похищать несовершеннолетних с временно оккупированных территорий Украины. По данным нашего подполья, к этому, в частности, причастен генеральный директор российского благотворительного фонда "Поверь в себя" Талай Алексей Константинович (мастер спорта по плаванию, член национальной паралимпийской сборной команды РБ). Данное лицо непосредственно организует вывоз детей с ВОТ востока Украины в республику Беларусь", - отмечается в сообщении.



В Центре также сообщили, что ранее Международный уголовный суд в Гааге уже выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львово-Беловой, как ключевых организаторов похищения детей.



Заявив, что таким образом "мелочь вроде Алексея Талая также не сможет избежать ответственности и понесет соответствующее наказание за свои преступления против человечности".



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