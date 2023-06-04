



Белгородский губернатор: “В Новой Таволжанке идет бой с украинской ДРГ”

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на видеообращение “Русского добровольческого корпуса” РДК, который пригласил его на встречу в Новой Таволжанке, пообещав передать пленных, захваченных во время рейда. Гладков записал видео, в котором заявил, что увидел обращение “подлецов,негодяев, убийц и фашистов”, предлагающих ему встречу в Новой Таволжанке и собирающихся передать двух пленных.



“Если они живые – с 17 до 18 МАПП “Шебекино”, гарантирую безопасность, – сказал губернатор.



Гладков также подтвердил, что РДК находятся в Новой Таволжанке, где идет бой.



“Я надеюсь, что они все будут уничтожены. По другому не может быть по определению”, – подчеркнул он.



Гладков несколько часов никак не комментировал видео. Предложение о встрече, адресованное Гладкову, прокомментировал Евгений Пригожин. Основатель ЧВК Вагнера заявил, что “если никто не приедет в обозначенное место за пленными, готов прислать одного из своих высокопоставленных заместителей для того, чтобы их забрать”.



“Если приедет в это место Владимир Александрович Зеленский, готов прибыть сам”, – добавил Пригожин.



Губернатор Белгородской области также назвал “фейком” призыв администрации Шебекинского горокруга к жителям села Новая Таволжанка покинуть населенный пункт. Он отметил, что глава муниципалитета Владимир Жданов “соответствующей команды” не получал. Эту же информацию опроверг и сам Жданов в прямом эфире.



“Никаких таких поручений не давал. Наоборот, сегодня просил жителей держать спокойствие и доверять только проверенной информации”, –

заявил Жданов.

