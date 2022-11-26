



Бельгия поставит Украине 10 подводных беспилотников

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер сообщила в субботу, что ее страна направит в Украину самое современное оборудование, такое как мобильные лаборатории и подводные беспилотники.



Об этом пишет бельгийское издание Le Soir, сообщает "Европейская правда".



Две мобильные лаборатории могут быть доставлены в Украину в течение трех недель. Они могут быть развернуты вблизи места, где может случиться химический, бактериологический, радиологический или ядерный инцидент, объясняет министр.



"Их также можно использовать в районах стихийного бедствия, где родильные отделения или больницы были разрушены. Они могут оказать срочную помощь... До сих пор такого никто не посылал", - отметила Дедондер.



Кроме того, 10 подводных беспилотников производства бельгийской компании ECA Robotics Belgium также будут доставлены в Украину до конца мая.

"Эти беспилотники могут идентифицировать все подводные угрозы, будь то мины или шпионские устройства", - сказала министр, добавив, что это совершенно новая, передовая технология, которая очень поможет украинцам.